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Otto e Mezzo, Prodi fuori controllo su Giorgia Meloni: "Se mangia verdura riceve cioccolata"

mercoledì 3 giugno 2026
Otto e Mezzo, Prodi fuori controllo su Giorgia Meloni: "Se mangia verdura riceve cioccolata"

1' di lettura

Romano Prodi non perde occasione per tornare in pista e sparare contro il governo Meloni. A Otto e mezzo su La7 l’ex presidente della Commissione Ue si è prodotto in un’uscita da manuale del centrosinistra: paternalistica, supponente e piena di veleno."Beata Meloni, felice di essere felice. Ha chiesto all’Ue risorse per diminuire il prezzo della benzina e le hanno risposto ‘purché tu faccia le riforme che non hai fatto prima’. Come un bambino che se mangia la verdura riceve la cioccolata". Così Prodi ha ironizzato sul rapporto tra l’Italia e Bruxelles, dimenticando forse che proprio sotto i governi a guida centrosinistra l’Italia collezionava umiliazioni continue da parte dell’Europa senza ottenere granché.

L’ex premier non si è fermato qui. Sulla patrimoniale ha detto testualmente: "La patrimoniale sarebbe una bellissima cosa, ma non si può fare". Traduzione: l’idea è meravigliosa, ma i cittadini si arrabbierebbero. Ma va? E ha aggiunto: "Ribadisco che quando si parla di tasse e migrazione poi vince la destra". Come se la colpa fosse di chi difende i contribuenti italiani invece di tartassarli ulteriormente come vorrebbe l'Europa. Sull’Ucraina ha poi sostenuto che bisogna "iniziare l’operazione" per l’ingresso nell’Ue, ma non durante la guerra, ammettendo candidamente che Kiev "prenderebbe quasi la metà dei sussidi europei" grazie alla sua immensa superficie agricola. Insomma, il solito Prodi: difende l’Europa quando bacchetta Meloni.

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romano prodi

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