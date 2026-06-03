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Roland Garros, il dramma di Berrettini: si ritira contro Arnaldi. Un italiano sarà in finale

mercoledì 3 giugno 2026
Roland Garros, il dramma di Berrettini: si ritira contro Arnaldi. Un italiano sarà in finale

1' di lettura

Al Roland Garros, Matteo Berrettini è stato costretto al ritiro nei quarti di finale contro Matteo Arnaldi sul punteggio di 7-5 5-2 per un problema alla gamba. Il romano, dopo aver provato a farsi curare negli spogliatoi, ha iniziato a zoppicare vistosamente e ha preferito fermarsi per non rischiare di compromettere il resto della stagione.Il match è durato esattamente due ore. Berrettini era partito molto bene: break immediato grazie a due doppi falli di Arnaldi, poi 3-0 e controllo del gioco con un ottimo servizio e dritto.

Arnaldi, molto contratto all’inizio, ha reagito annullando palle break, usando risposte aggressive e palle alte. Il ligure ha recuperato lo svantaggio, ha approfittato degli errori di Berrettini (soprattutto con il dritto) e ha chiuso il primo set 7-5.Nel secondo set Arnaldi è scappato di nuovo in vantaggio. Berrettini ha mostrato chiari segnali di difficoltà fisica, ha chiesto un medical timeout ed è rientrato, ma ha resistito solo pochi game.

Dopo aver subito l’ennesimo break praticamente zoppicando, su consiglio del suo team (e del fratello Jacopo) ha deciso di abbandonare.Con questa vittoria Matteo Arnaldi raggiunge la semifinale, dove affronterà il connazionale Flavio Cobolli in un derby italiano.In sintesi, una partita che Berrettini stava dominando all’inizio si è trasformata in una nuova delusione per infortunio, mentre Arnaldi, pur non giocando al massimo, ha sfruttato le occasioni e l’infortunio dell’avversario per approdare tra i migliori quattro. 

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