Meloni vede Mattarella, Bonelli svalvola: "Mi auguro abbia chiesto scusa"

"Mi auguro che la presidente Meloni, nel suo incontro con il capo dello Stato, abbia portato le scuse e il rammarico per quanto accaduto": Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra aspetta il termine dell'incontro al Quirinale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella solo per iniziare ad attaccare l'esecutivo e la premier. Quest'ultima è andata al Colle in mattinata dopo la polemica scoppiata ieri, quando il quotidiano La Verità ha sostenuto che Francesco Saverio Garofani, consigliere del presidente della Repubblica per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa, nel corso di una cena, "avrebbe auspicato iniziative politiche contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra", esprimendo "giudizi di inadeguatezza nei confronti dell'attuale maggioranza di governo".

Dopo l'incontro, secondo fonti di Palazzo Chigi, Meloni ha ribadito al Capo dello Stato che la sintonia tra il Quirinale e il governo non è mai venuta meno e che non esiste nessuno scontro istituzionale. Ad accendere la solita polemica sono solo gli esponenti di sinistra, come Bonelli appunto.