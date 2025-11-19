Meloni, al Quirinale per incontrare Mattarella

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Appena rientrata a Roma da Mestre, la premier è andata al Colle per un colloquio con il Capo dello Stato. L'incontro era stato proposto dalla Meloni stessa questa mattina, con una telefonata a Mattarella, finalizzata a programmare la visita. L'incontro è iniziato intorno alle 12.45 e sarebbe durato poco meno di un'ora. Alle 13.30 la premier è rientrata a Palazzo Chigi.
Secondo fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio ha ribadito la sintonia istituzionale che esiste tra il governo e il Quirinale, mai venuta meno fin dall’insediamento di questo esecutivo e della quale nessuno ha mai dubitato. Inoltre, ha espresso al Capo dello Stato il suo rammarico per le parole istituzionalmente e politicamente inopportune pronunciate in un contesto pubblico dal Consigliere Francesco Saverio Garofani e riportate ieri da un noto quotidiano italiano.
La polemica è scoppiata dopo che il quotidiano La Verità ha sostenuto che Francesco Saverio Garofani, consigliere del presidente della Repubblica per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa, nel corso di una cena, "avrebbe auspicato iniziative politiche contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra", esprimendo "giudizi di inadeguatezza nei confronti dell'attuale maggioranza di governo".
Meloni ha reputato che la richiesta di smentita formulata dall’onorevole Bignami non fosse un attacco al Quirinale, ma al contrario un modo per circoscrivere al suo ambito reale la vicenda, anche a tutela del Quirinale. Era intenzione, da parte del partito di maggioranza relativa, intervenire per fugare ogni ipotesi di scontro tra due Istituzioni che invece collaborano insieme per il bene della Nazione. Si riteneva che fosse il diretto interessato, ovvero il Consigliere Garofani, a dover chiarire, per chiudere immediatamente la questione.
In ogni caso, è intenzione della premier, con la sua visita al Capo dello Stato, rimarcare che non esiste alcuno scontro istituzionale. L'incontro ha consentito a Meloni di confrontarsi con il Capo dello Stato anche sui molti dossier internazionali aperti in vista della sua partecipazione al G20 di Johannesburg e alla conferenza Unione Europea-Unione Africana in Angola.
Tornando alla polemica, nelle scorse ore, in un colloquio col Corriere della Sera, Garofani ha spiegato: "Sono molto amareggiato, per me e per i miei familiari. Mi spaventa la violenza dell'attacco e quel che fa male è l'impressione di essere stato utilizzato per colpire il presidente". Poi ha riferito che "Mattarella è stato affettuosissimo, mi ha detto 'stai sereno, non te la prendere'". Dopodiché si è detto convinto di "aver dimostrato con i fatti l'assoluto rispetto per le istituzioni, in tutti i ruoli che ho ricoperto". Infine il chiarimento: "Era una chiacchierata in libertà tra amici. Non ho mai fatto dichiarazioni fuori posto, mai esibizioni di protagonismo".
Garofani ha rivelato anche di aver "letto e riletto Belpietro, senza capire in cosa consisterebbe il complotto". Mentre alla domanda su una eventuale tessera di partito ha risposto: "Non faccio politica dal 2018, non sono più iscritto da quando sono uscito dal Parlamento".