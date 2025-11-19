Meloni, al Quirinale per incontrare Mattarella

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Appena rientrata a Roma da Mestre, la premier è andata al Colle per un colloquio con il Capo dello Stato. L'incontro era stato proposto dalla Meloni stessa questa mattina, con una telefonata a Mattarella, finalizzata a programmare la visita. L'incontro è iniziato intorno alle 12.45 e sarebbe durato poco meno di un'ora. Alle 13.30 la premier è rientrata a Palazzo Chigi.

Secondo fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio ha ribadito la sintonia istituzionale che esiste tra il governo e il Quirinale, mai venuta meno fin dall’insediamento di questo esecutivo e della quale nessuno ha mai dubitato. Inoltre, ha espresso al Capo dello Stato il suo rammarico per le parole istituzionalmente e politicamente inopportune pronunciate in un contesto pubblico dal Consigliere Francesco Saverio Garofani e riportate ieri da un noto quotidiano italiano.

La polemica è scoppiata dopo che il quotidiano La Verità ha sostenuto che Francesco Saverio Garofani, consigliere del presidente della Repubblica per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa, nel corso di una cena, "avrebbe auspicato iniziative politiche contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra", esprimendo "giudizi di inadeguatezza nei confronti dell'attuale maggioranza di governo".