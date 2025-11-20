Cirielli spiana Fico in tv: il video che imbarazza la sinistra

Prima che in Campania si vada al voto, ecco il confronto finale tra i due candidati alla Regione, Roberto Fico ed Edmondo Cirielli. Realizzato da SkyTg24 sullo modello statunitense (domande e risposte a tempo, una domanda incrociata tra i due candidati, ndr) e condotto da Giovanna Pancheri. Fratelli d’Italia, con un reel pubblicato su tutti i profili social, espone le incoerenze del candidato di centro-sinistra, citate chiaramente dallo stesso Cirielli nel dibattito con il suo avversario. Si legge nel copy del partito di governo: “La gestione della sanità campana è sotto gli occhi di tutti: un disastro. E su questo, ne siamo certi, anche Fico la pensa come noi, vista la durissima opposizione all’amministrazione De Luca negli ultimi anni. Peccato poi che abbia cambiato idea, alleandosi per convenienza con chi criticava. I campani meritano coerenza, e con Edmondo Cirielli potranno scegliere il cambiamento vero per la Campania”.

Da canto suo, Cirielli spiega le criticità della gestione “sinistra” e propone nuovi modelli: “In questi dieci anni in cui ha governato la coalizione che guida FICO, la situazione della sanità è precipitata alle ultime posizioni da tutti i punti di vista. Le liste di attesa sono lunghissime, abbiamo metà delle ambulanze, i pronto soccorso sono devastati, non si effettuano screening oncologici in tempi ragionevoli, c'è la più alta percentuale di mortalità per tutti gli interventi salvavita, post-infarto, ictus e grandi traumi e comunque senza rispettare le linee guida scientifiche che prevedono tempi rapidi etc.. Sono stati chiusi decine di ospedali, decine di reparti senza criterio. La nostra risposta è assumere personale, dimezzare le liste di attesa, rivedere il piano ospedaliero secondo i reali fabbisogni, intervenire chiaramente con l'altra gamba del servizio pubblico che è il servizio sanitario convenzionato, dove lavorano decine di migliaia di operatori sanitari e grazie ai quali si riescono spesso ad abbattere fortemente le liste d'attesa”.