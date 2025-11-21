Acca Larentia e Albania, le campagne a Bruxelles per infangare Meloni

Se li definisci nemici della Patria si arrabbiano. Ma non si rendono conto di quanto male fanno alla Nazione le proteste dall’estero. Gli italiani contro l’Italia sono la peggiore specie che si possa sopportare. E ce ne sono assai di precedenti, curiosamente sempre quando a Roma c’è il centrodestra. L’opposizione si scatena davanti a Palazzo Chigi ma anche nelle sedi delle istituzioni oltreconfine. Siccome a loro il governo scelto democraticamente dagli elettori non piace, eccoli pronti ad esportare altrove la loro tragedia perché rimasti senza le poltrone dorate. Certo non sarà dimenticato facilmente l’anatema pronunciato recentemente da Elly Schlein ad Amsterdam, al convegno del partito socialista europeo. Va lì a puntare l’indice sul ritorno al fascismo che vede solo lei con i suoi compagni, si strilla all’allarme per la democrazia. La segretaria dem riuscì anche a criticare, da quella tribuna estera, la politica del governo Meloni sui diritti sociali e persino sulla sanità di fronte ad una platea che si chiedeva che cosa stesse dicendo “la compagna italiana”.

È capitato persino di veder esportata la protesta antifascista per la ricorrenza della strage di Acca Larentia. Non contro chi sparò, ma contro le vittime. Vietato ricordarle. Quel presente trovò addirittura l’indignazione della commissaria Ue agli Affari interni, che usò la frusta contro l’Italia per invitare ad «agire rapidamente contro il neofascismo». More solito era stata la sinistra italiana a portare al Parlamento europeo la protesta contro una manifestazione svoltasi in Patria. Nessuno di loro pronunciò una parola contro l’assenza di colpevoli, però. Quando in Europa, sempre a Strasburgo, si è discusso del Piano Mattei, il Pd è riuscito ad esprimersi contro. Nell’occasione, gli europarlamentari del Nazareno, pur di non ammettere il valore dell’azione del governo Meloni verso l’Africa proprio attraverso il Piano Mattei, si distinsero per il boicottaggio di tutte le iniziative volte a cambiare approccio sull’immigrazione e sullo sviluppo dei Paesi di origine e transito. Al Pd interessa solo far attaccare l’Italia. Il resto non conta. Chi ne sa qualcosa è la buonanima di Silvio Berlusconi, che dall’estero fu messo sotto assedio per lunghissimi anni e ogni volta in coincidenza con le sciocchezze pronunciate dai compagni di casa nostra. Nel parolaio rosso si distinguevano anche intellettuali, giornalisti, politici europei, eurodeputati italiani della sinistra, attivisti e figure culturali con forte presenza internazionale.

