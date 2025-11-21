Campo largo, Conte o Schlein? Chi è in testa per le primarie

"Chi vincerebbe le primarie del campo largo? Secondo un nostro sondaggio, condotto sugli elettori di Pd, M5S, Avs, Azione, IV e +Europa che si dicono sicuri di votare a queste primarie, a vincerle sarebbe Giuseppe Conte (43%), davanti a Elly Schlein (29%) e Silvia Salis (28%)": lo scrive l'account social di Youtrend. Che poi, scendendo nel dettaglio della rilevazione, ha aggiunto: "Sempre secondo il nostro sondaggio, tra gli elettori M5S il 96% sceglierebbe di votare Conte alle primarie del campo largo, mentre tra gli elettori Pd una percentuale più bassa (55%) indicherebbe Schlein". Poi, sempre tra chi vota per i dem, il 29% voterebbe per la sindaca di Genova Silvia Salis e un 16% per il leader dei 5 Stelle.
Se questi risultati venissero confermati al momento della votazione, si tratterebbe di una vittoria netta per l'ex premier. Nell'ultimo periodo, tra l'altro, si è parlato molto delle sue aspirazioni, mai esplicitamente dichiarate, di tornare a Palazzo Chigi. Gli osservatori più attenti avrebbero notato una sua maggiore “moderazione” nei toni anche quando si trova di fronte alla premier Giorgia Meloni.
Commentando il sondaggio, Martina Carone, analista di YouTrend e professoressa di analisi dei media all’Università di Padova, a Open ha detto: "Salis ha un profilo più simile a quello di Schlein, dunque le due si fanno concorrenza interna al campo largo rispetto a Conte". La sindaca di Genova, in effetti, "stacca Schlein di un solo punto e sottrae sicuramente preferenze alla segretaria del Pd, invece che a Conte", ha aggiunto l'analista.