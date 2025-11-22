Giorgia Meloni, orrore femminista: l'insulto con la Vanoni, striscione choc

Come detto, non si tratta di u episodio isolato. L'account social di Non Una DI Meno aveva condiviso una storia su Instagram nella quale veniva esibito un cartello altrettanto agghiacciante: " - Femminicidi, + Melonicidi ". Da qui, la dura reazione di Fratelli d'Italia che su Facebook ha espresso tutto il suo sdegno: "Oggi sfileranno contro la violenza sulle donne: una giornata che dovrebbe servire a riflettere, a fermarsi, a ricordare - il post di FdI -. E invece diventa, nelle mani delle attiviste di Non Una di Meno Roma , l'occasione per promuovere la violenza contro una donna, se quella donna non appartiene al loro recinto ideologico".

L’ennesimo striscione vergognoso contro Giorgia Meloni . Ancora durante una manifestazione che, in teoria, dovrebbe sfilare per sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza contro le donne. Ma questa volta lo slogan è doppiamente increscioso. Il motivo? Si attacca la leader di Fratelli d'Italia tirando in ballo Ornella Vanoni , che è scomparsa ieri - venerdì 21 novembre - all'età di 91 anni. "Ridacci la Vanoni - scritto usando i colori dell'arcobaleno - in cambio della Meloni ", si legge per le strade di Roma.

E ancora: "Mentre si preparano al corteo, le 'femministe' ricondividono sul loro profilo Instagram una storia con un cartello che recita: '–Femminicidi +Melonicidi'. Già: l'invito all'eliminazione fisica di una donna, proprio da parte di chi si prepara a marciare nel nome del rispetto e della tutela femminile. È un paradosso grottesco, quasi una confessione involontaria: la violenza è inaccettabile… tranne quando la vittima non piace politicamente. E così l'odio si traveste da moderno 'femminismo'".