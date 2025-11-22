Giorgia Meloni, orrore femminista: l'insulto con la Vanoni, striscione choc

L’ennesimo striscione vergognoso contro Giorgia Meloni. Ancora durante una manifestazione che, in teoria, dovrebbe sfilare per sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza contro le donne. Ma questa volta lo slogan è doppiamente increscioso. Il motivo? Si attacca la leader di Fratelli d'Italia tirando in ballo Ornella Vanoni, che è scomparsa ieri - venerdì 21 novembre - all'età di 91 anni. "Ridacci la Vanoni - scritto usando i colori dell'arcobaleno - in cambio della Meloni", si legge per le strade di Roma.
Come detto, non si tratta di u episodio isolato. L'account social di Non Una DI Meno aveva condiviso una storia su Instagram nella quale veniva esibito un cartello altrettanto agghiacciante: "- Femminicidi, + Melonicidi". Da qui, la dura reazione di Fratelli d'Italia che su Facebook ha espresso tutto il suo sdegno: "Oggi sfileranno contro la violenza sulle donne: una giornata che dovrebbe servire a riflettere, a fermarsi, a ricordare - il post di FdI -. E invece diventa, nelle mani delle attiviste di Non Una di Meno Roma, l'occasione per promuovere la violenza contro una donna, se quella donna non appartiene al loro recinto ideologico".
E ancora: "Mentre si preparano al corteo, le 'femministe' ricondividono sul loro profilo Instagram una storia con un cartello che recita: '–Femminicidi +Melonicidi'. Già: l'invito all'eliminazione fisica di una donna, proprio da parte di chi si prepara a marciare nel nome del rispetto e della tutela femminile. È un paradosso grottesco, quasi una confessione involontaria: la violenza è inaccettabile… tranne quando la vittima non piace politicamente. E così l'odio si traveste da moderno 'femminismo'".