Roberto Gualtieri, l'ultima follia del Pd a Roma: strisce pedonali rialzate

Da Caligola a Nerone, passando per Virginia Raggi e Roberto Gualtieri. Sin dalla sua fondazione, Roma è stata falcidiata dalla mala gestione dei cattivi amministratori. La sinistra per risolvere i problemi di sicurezza e viabilità della Capitale si affida a delle trovate piuttosto discutibili. Un esempio? Il primo cittadino del Pd ha deciso di ricorrere alle strisce pedonali "rialzate". Con una memoria di giunta, il Campidoglio ha infatti dato il via libera a 175 nuove realizzazioni che i cittadini romani potranno ammirare più o meno in tutta l'Urbe. La decisione è stata presa nonostante il parere totalmente negativo del dipartimento Mobilità.
Ma, come ha spiegato il Secolo d'Italia, l'amministrazione a guida Pd ha dato incarico ai Lavori pubblici di partire con la "manutenzione straordinaria delle strade finalizzati alla sicurezza della circolazione e alla mitigazione delle velocità – attraversamenti pedonali rialzati -".
E gli interventi hanno pure un costo esorbitante: la bellezza di 10 milioni di euro, facenti parte di un pacchetto di oltre 24 milioni. Secondo quanto si apprende dal documento approvato dall'Assemblea Capitolina, suo interno c'è anche la gestione di “black point", la realizzazione delle zone 30 e delle porte di accesso alle isole ambientali e dei percorsi pedonali protetti”.