Roberto Gualtieri, l'ultima follia del Pd a Roma: strisce pedonali rialzate

Da Caligola a Nerone, passando per Virginia Raggi e Roberto Gualtieri. Sin dalla sua fondazione, Roma è stata falcidiata dalla mala gestione dei cattivi amministratori. La sinistra per risolvere i problemi di sicurezza e viabilità della Capitale si affida a delle trovate piuttosto discutibili. Un esempio? Il primo cittadino del Pd ha deciso di ricorrere alle strisce pedonali "rialzate". Con una memoria di giunta, il Campidoglio ha infatti dato il via libera a 175 nuove realizzazioni che i cittadini romani potranno ammirare più o meno in tutta l'Urbe. La decisione è stata presa nonostante il parere totalmente negativo del dipartimento Mobilità.

Ma, come ha spiegato il Secolo d'Italia, l'amministrazione a guida Pd ha dato incarico ai Lavori pubblici di partire con la "manutenzione straordinaria delle strade finalizzati alla sicurezza della circolazione e alla mitigazione delle velocità – attraversamenti pedonali rialzati -".