Regionali, Conte e Schlein da Fico? Ma il neo-governatore rimedia subito una figuraccia

Elly Schlein si precipita a Napoli, seguita a ruota da Giuseppe Conte: la meta è il comitato elettorale di Roberto Fico, che emerge come vincitore annunciato delle elezioni regionali in Campania, anche se il trionfo porta con sé numerose ombre e buche nel cosiddetto "campo largo" del centrosinistra. Il paragone più impietoso è quello con il presidente uscente Vincenzo De Luca, che nella precedente tornata aveva conquistato una riconferma schiacciante con quasi il 70% dei voti, senza neppure il sostegno del Movimento 5 Stelle, che all'epoca aveva presentato un candidato autonomo. Questa volta, però, la situazione appare ben diversa. Fico, che teoricamente partiva da un potenziale altissimo grazie alle alleanze, si è fermato a una percentuale leggermente più bassa rispetto alle aspettative, rivelando crepe significative nella coalizione.

Particolarmente deludente, come sottolinea il Secolo d'Italia, è il risultato del Movimento 5 Stelle, che secondo le proiezioni di Youtrend oscilla tra il 9 e il 13%, un dato sostanzialmente in linea con le preferenze ottenute nelle scorse regionali in Campania, ma che non maschera un evidente arretramento. La lista personale di Fico, per usare un'immagine nautica che richiama il suo background da "marinaretto", annaspa tra il 3,5 e il 5,5%, lontana da aspettative più rosee.