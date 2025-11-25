Capezzone, "anche la intervistatrice sulla Schlein...": cosa spunta su Repubblica

Libero logo
martedì 25 novembre 2025
2' di lettura

"Due cose prevedibili", mette subito in chiaro Daniele Capezzone aprendo la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di  Libero. Il focus ovviamente è sulle tre elezioni regionali del weekend.

"Prevedibilissimo il largo successo del centrodestra in Veneto con Stefani, gli altrettanti larghi successi del grillino Fico in Campania e del dem Decaro in Puglia. Altrettanto prevedibile il training autogeno che fanno oggi i giornali di sinistra - sottolinea il direttore editoriale di Libero -. Quindi è tutto un allarme Meloni, un avvertimento, la rimonta, siamo in campo, siamo competitivi. Si fanno coraggio e perfino l'intervistatrice di Elly Schlein su Repubblica dice 'ma non sarà esagerata questa...'".

Tra i fenomeni più interessanti "c'è la Cuzzocrea 1, che per mesi ha accompagnato la camminata trionfale della Schlein. Poi dopo le Marche e la Calabria era arrivata la Cuzzocrea 2, 'eh ma così non si va da nessuna parte, e Mamdani qua, Mamdani là...'. Oggi c'è la Cuzzocrea 3, che torna entusiasta e dice 'siamo fortissimi, siamo bellissimi'". Sullo sfondo, il tema dell'astensione e il cantiere sulla legge elettorale. "Da segnalare un'intervista di Maria Elena Boschi ormai in modalità sinistra-centro".

Altro tema, Garofani. "La Russa ieri ha detto che non può rimanere al suo posto. Cosa condivisibile, anche se poi lo stesso La Russa ha ridimensionato. E oggi naturalmente i giornali sono in modalità 'lo stupore del Colle'. Siate stupiti anche voi, eh".

Ucraina: "Il documento è stato rivisto da Usa e Kiev, intesa su 19 punti. Resta il tema però della quota di territorio da cedere e questo è uno dei punti più delicati. Non è detto che si chiuda giovedì".

