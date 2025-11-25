Libero logo
Puglia, "che disastro": Nichi Vendola resta fuori dal Consiglio, flop rovinoso

martedì 25 novembre 2025
"Ce l’abbiamo messa tutta. È davvero un peccato": l'ex presidente della Puglia e leader di Sinistra Ecologia e Libertà, Nichi Vendola, è rimasto fuori dal Consiglio regionale. Un risultato che pesa quello delle elezioni di domenica 23 e lunedì 24 novembre. "Siamo fuori. Che disastro, non ce lo meritavamo proprio", si sarebbe sfogato con i suoi. 

L'ex presidente della Regione si era candidato con Alleanza Verdi Sinistra. Ma il suo ritorno sulla scena non è stato per nulla agevole: candidato nei collegi di Bari, Brindisi e Lecce, le preferenze non sono state certo quelle che ci si aspettava per un ex governatore.

Nella provincia di Lecce, con ancora alcune sezioni da scrutinare, Nichi risulta essere secondo dietro a Anna Maraschio con appena 1500 voti. Peggio succede a Brindisi dove non va oltre la terza posizione con circa mille voti. Un po’ meglio nella sua provincia, Bari, dove è riuscito a superare quota 5mila; un numero comunque molto lontano dai campioni di preferenze degli altri partiti.

