Silvia Salis non chiede scusa: "Nessuna scorrettezza coi cronisti"

Silvia Salis non chiede scusa. Neanche di fronte all’evidenza. Sono le 10.05 del mattino quando lei, con tutta la sua giunta, fa il suo ingresso nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la seicentesca sede del Comune di Genova. Il primo anno di governo del sindaco più chiacchierato d’Italia è l’occasione per organizzare una maxi-conferenza stampa con i giornalisti. Quegli stessi giornalisti a cui lo staff della Salis aveva chiesto di indicare i temi che avrebbero voluto sottoporle con almeno tre giorni d’anticipo. Inerenti solo ed esclusivamente a Genova. Pretesa che non ha lasciato attoniti solo noi di Libero, ma anche tanti altri colleghi.

RICHIESTA PREVENTIVA

Ieri poteva essere l’occasione per mettere la parola fine al caso. E invece no. Se nelle due ore iniziali l’argomento è stato abilmente evitato, alla prima domanda sul tema Salis è arrivata addirittura a negare l’esistenza della richiesta preventiva: «Innanzitutto nessuno ha chiesto le domande dato che qui ci sono anche persone che non si sono registrate», è stata la sua difesa. Ma il messaggio è lì, sui telefoni di decine di cronisti. È il primo accenno di nervosismo del sindaco, improvvisamente irrigiditosi. Per tentare di dare una spiegazione a quell’assurda pretesa, Salis ha tirato in ballo i dirigenti del Comune. «La richiesta dei temi deriva dal fatto che qui dietro ci sono tutti i nostri dirigenti e questo doveva essere un momento di approfondimento per avere numeri e dati specifici su determinati elementi». Ecco, vale la pena allora spendere due parole sulla presenza di questi dirigenti.