Ferrari, Charles Leclerc "copia" Hamilton: una strana scelta sui freni

La Ferrari arriva in Spagna con alcune novità tecniche e una scelta destinata a far discutere. Oltre agli aggiornamenti aerodinamici introdotti sulla SF-26, dall’ala anteriore al fondo fino ad alcune modifiche nella zona posteriore della monoposto, l’attenzione è concentrata soprattutto su Charles Leclerc, pronto a seguire una strada già intrapresa da Lewis Hamilton.
A Barcellona il pilota monegasco utilizzerà infatti i dischi freno della francese Carbon Industries, mantenendo però altri componenti forniti da Brembo. Una decisione maturata dopo alcune difficoltà emerse nelle ultime gare, in particolare Canada e Montecarlo, e che rappresenta un cambio di approccio rispetto al passato.
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A spiegare la scelta è stato lo stesso Leclerc: "Non mi aspetto cambiamenti enormi, ma credo che possano essere più semplici da gestire dopo alcuni weekend complicati — ha commentato —. Proverò a seguire la direzione presa da Lewis e spero che possa essere un passo avanti". Le sue parole arrivano dopo le tensioni emerse a Monaco, con l’uscita nel finale di gara prima di criticare i freni e trovare la risposta della Brembo, che si è detta sorpresa della reazione del pilota numero 16.
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Hamilton, invece, aveva chiesto l'introduzione dei dischi Carbon già da tempo, forte dell'esperienza maturata negli anni in Mercedes. La Ferrari ha accolto la sua richiesta a inizio stagione e il britannico non ha nascosto la soddisfazione per i risultati ottenuti: "Sia io che Charles li avevamo provati. All'inizio lui preferiva altre soluzioni, poi ha cambiato idea. Cerco sempre di dare il mio contributo per migliorare la squadra e Charles fa parte di questo percorso". Nel frattempo la Formula 1 registra anche il rinnovo dell'accordo con Pirelli, che continuerà a fornire gli pneumatici fino al 2028.