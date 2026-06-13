Ferrari, Charles Leclerc "copia" Hamilton: una strana scelta sui freni

A spiegare la scelta è stato lo stesso Leclerc: "Non mi aspetto cambiamenti enormi, ma credo che possano essere più semplici da gestire dopo alcuni weekend complicati — ha commentato —. Proverò a seguire la direzione presa da Lewis e spero che possa essere un passo avanti". Le sue parole arrivano dopo le tensioni emerse a Monaco, con l’uscita nel finale di gara prima di criticare i freni e trovare la risposta della Brembo, che si è detta sorpresa della reazione del pilota numero 16.

Hamilton, invece, aveva chiesto l'introduzione dei dischi Carbon già da tempo, forte dell'esperienza maturata negli anni in Mercedes. La Ferrari ha accolto la sua richiesta a inizio stagione e il britannico non ha nascosto la soddisfazione per i risultati ottenuti: "Sia io che Charles li avevamo provati. All'inizio lui preferiva altre soluzioni, poi ha cambiato idea. Cerco sempre di dare il mio contributo per migliorare la squadra e Charles fa parte di questo percorso". Nel frattempo la Formula 1 registra anche il rinnovo dell'accordo con Pirelli, che continuerà a fornire gli pneumatici fino al 2028.