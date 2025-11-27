Libero logo
Atreju, la "rottura" tra Bonelli e Fratoianni, cosa sta succedendo

di
giovedì 27 novembre 2025
1' di lettura

La sinistra alla prova di Atreju. In questi giorni si sta discutendo della possibile presenza di Elly Schelin alla festa di Fratelli d'Italia, in calendario dal 6 al 14 dicembre presso i Giardini di Castel Sant'Angelo. Sarebbe una novità assoluta per la segretaria del partito democratico, dato che nelle precedenti edizioni aveva sempre declinato l'invito. Tuttavia, la leader del nazareno pretende di decidere lei il format. Quale? Una sorta di confronto pubblico con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Insomma, vuole scegliere lei cosa fare e come fare a casa degli altri. Staremo a vedere.

Ma ad Atreju ci sarà anche Angelo Bonelli. Il leader dei Verdi ha accettato l'invito della festa di Fratelli d'Italia: "Io sono stato invitato al dibattito con il ministro Urso sul Green deal e ci andrò". Ma qui si apre un caso politico. Il motivo? La sua nemesi, il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha invece declinato la proposta di FdI. Una sorta di piccola rottura all'interno di Avs.

"Io non andrò ad Atreju, cedo il posto a un giornalista se accettano le domande. Con la destra il confronto lo faccio in Parlamento. Comunque ogni scelta va rispettata e ringrazio per l'invito", ha spiegato invece il leader di Sinistra Italiana. Quanto al confronto Schlein-Meloni ad Atreju? "Decideranno loro come fare i loro format, non mi devo esprimere io", ha replicato Nicola Fratoianni. Bonelli sì, lui no. Sinistra spaccata. Come sempre.

