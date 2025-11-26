Ilaria Salis, polemica per il discorso in Ue: "Chi fa entrare migranti come chi aiutava gli ebrei"

Ilaria Salis ne combina un'altra. Questa volta a far indignare è il suo intervento al Parlamento europeo. Al centro del dibattito nell'aula di Strasburgo i "passeur", ossia i trafficanti di uomini, gli scafisti via terra, che lei considera quasi eroi, come quelli che mettevano in salvo gli ebrei dai nazisti. "In italiano si direbbe contrabbandiere ma questo termine rimanda soprattutto al passaggio transfrontaliero di merci, non di persone - esordisce l'europarlamentare di Alleanza Verdi e sinistra italiana -. Nel linguaggio pubblico si usa spesso trafficante di esseri umani ma non vuol dire la stessa cosa e questa confusione semantica non è casuale, fa parte del repertorio discorsivo della guerra contro la migrazione. Il trafficante è chi costringe le persone con la forza, l’inganno o la minaccia. Le riduce in schiavitù, le sfrutta, le sequestra". Il passeur invece è "chi organizza l’attraversamento di un confine chiuso, per persone che hanno scelto volontariamente di partire e pagano per il servizio. Un servizio basato sul consenso e che non avrebbe motivo di esistere se ci fossero vie legali e sicure per la migrazione. Questo non significa che tutti gli smuggler siano brave persone, per carità non è così, ma la categoria non dev’essere confusa con quella dei trafficanti".

Da qui il paragone con "coloro che durante il nazifascismo aiutarono gli ebrei a superare illegalmente i confini mettendoli in salvo dalle persecuzioni e dalle deportazioni nei lager". "Credo e spero - arriva a dire - che nessuno abbia il coraggio di definirli criminali. Siamo giustamente tutti concordi nel riconoscere che hanno reso un servizio di valore all’umanità. Anche oggi molti contrabbandieri offrono semplicemente un servizio a chi ha deciso di fuggire da guerre, persecuzioni, miserie o disastri".

Immediata la reazione di Fratelli d'Italia. "Ieri Ilaria Salis a Strasburgo ha sprecato due minuti del nostro tempo per spiegarci la differenza tra trafficanti e contrabbandieri e per dirci che, tutto sommato, alcuni scafisti sono onesti lavoratori che vengono pagati in cambio di un servizio. Siamo al delirio", tuona il capodelegazione di Fratelli d’Italia- Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza.