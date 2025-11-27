Guido Crosetto, la proposta: "Ripristinare la leva militare volontaria"

"Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come ha fatto la Germania e la Francia? Se lo deciderà il Parlamento sì. Io penso di proporre, prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere - e su cui vorrei intervenissero tutti i partiti - che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che non parlerà soltanto del numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in una intervista al Tg3.
Quello francese di reintroduzione della leva "è uno schema non molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà", ha precisato il ministro Guido Crosetto in conferenza stampa.
Ucraina, Putin sul piano di pace Usa: "Pronti a discussioni serie""Può costruire base per accordi futuri, siamo pronti a discuterne seriamente”: il presidente russo Vla...
"Penso che se la visione che abbiamo del futuro è una visione nella quale c'è minore sicurezza, una riflessione sul numero delle forze armate e sulla riserva che potremmo mettere in campo in caso di situazioni di crisi vada fatta - ha proseguito il ministro -. Negli anni scorsi noi abbiamo costruito modelli - in Italia come in Germania, come in Francia - che riducevano il numero dei militari. In questa nuova situazione, tutte le nazioni si vedono mettere in discussione quei modelli che avevano costruito 10-15 anni fa e tutte stanno pensando di aumentare il numero delle forze armate. Alcune hanno addirittura ripristinato la leva. Anche noi in Italia dobbiamo porci il tema di una riflessione che, in qualche modo, archivi le scelte fatte di riduzione dello strumento militare. Ci sono motivi di sicurezza che rendono importante farlo. La mia idea - ha ribadito - è portare un disegno di legge da far discutere in parlamento".