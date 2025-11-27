Laura Boldrini e 5 parlamentari Pd bloccati in Israele

Una delegazione di sei parlamentari del Partito democratico e' rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania mentre rientrava a Gerusalemme da Gerico, a causa di un posto di blocco istituito dalle forze di sicurezza israeliane nel corso di un'operazione antiterrorismo. Lo riferisce una nota della Farnesina. Secondo il ministero degli Esteri, durante l'interruzione del traffico i parlamentari hanno udito esplosioni nelle vicinanze e hanno lasciato il veicolo su cui viaggiavano per mettersi al riparo all'interno dell'abitazione di un cittadino palestinese.

Su richiesta del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l'ambasciata d'Italia ha immediatamente allertato lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano, e il comando militare Cogat, responsabile delle operazioni nei Territori palestinesi, per garantire la messa in sicurezza della delegazione. Il console generale a Gerusalemme e' intervenuto sul posto con due vetture blindate, accompagnato dalla propria scorta e da un ufficiale israeliano del Cogat, riuscendo a prelevare i parlamentari e a trasferirli in sicurezza verso Gerusalemme. La delegazione - conferma la Farnesina - sta rientrando nel proprio albergo nella città' santa e domani mattina dovrebbe ripartire per l'Italia dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.