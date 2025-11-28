Elly Schlein, la stoccata di Francesco Storace: "Il triangolo no"

Elly Schlein ha tirato i remi in barca. È bastato davvero poco per spezzare i suoi sogni di gloria ad Atreju. Prima si è auto-invitata, poi ha chiesto un faccia a faccia con Meloni e infine ha detto "no" perché la premier (a casa sua, ricordiamolo) ha proposto un faccia a faccia unico con la stessa Elly e anche Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha spiegato in modo chiaro sui social la motivazione di questa sua scelta: "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte. Per due ragioni: la prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. Lo ha fatto anche da Presidente del Consiglio. La seconda è che non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno. Da parte mia, quindi, sono disponibile a un confronto unico con entrambi".

Dallo studio di Piazza Pulita la risposta piccata della Schlein: "Meloni vuol fare il confronto anche con Giuseppe Conte? Portasse Salvini, cosi' facciamo un confronto di coalizione. E se vuole porti pure Tajani, noi possiamo portare anche Fratoianni e Bonelli. E' ridicolo, e' scappata un'altra volta dal confronto, questa e' la realta'. E' assurdo che si sia rifiutata di nuovo di confrontarsi con me, cosa che l'anno scorso era disponibile a fare, quest'anno evidentemente".

E Francesco Storace sui social mette spalle al muro proprio la segretaria del Partito Democratico: "Due politici di sinistra contro la leader del centrodestra. Coraggiosa. E Conte risponde presente anche per giocarsi la leadership del campo largo (o stretto, si fa per dire). Schlein spiazzata e scappa.“Il triangolo no, non l’avevo considerato”, canta Renato Zero". Colpita e affondata.