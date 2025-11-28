Conte, "io sono pronto": Atreju, altro sfregio alla Schlein in fuga

"Io sono pronto al confronto, avevo già dato questa disponibilità, ero disponibile anche a un dialogo a tre. Se Schlein ha preferito ritirarsi vista la mia presenza a me dispiace, abbiamo fatto molte sfide anche insieme, anche alla manovra abbiamo fatto emendamenti anche insieme, potevamo, veramente incalzare Giorgia Meloni": Giuseppe Conte lo ha detto in un’intervista a Luca Telese durante gli Stati generali della ripartenza, riferendosi alla sua disponibilità a partecipare ad Atreju, festa di FdI, anche senza la segretaria del Pd, che invece alla fine ha deciso di dare forfait. Lo si legge su Open.

Il campo largo sembra essere andato in frantumi sul tema Atreju dopo che Schlein ha sfidato Meloni al faccia a faccia e la premier ha risposto invitando anche Conte alla kermesse "perché non so chi sia dei due il candidato a Palazzo Chigi". E se il leader del Movimento 5 Stelle si è detto comunque disponibile, lo stesso non è stato per la segretaria dem. "Non ho fatto nessuna sponda, dopo questa uscita, quando mi hanno proposto un confronto a tre, ho detto che ci sarei stato", ha proseguito l'ex premier.

Apertura da parte di Conte anche sulle primarie dopo il sondaggio, anticipato da Open, che lo vede in vantaggio sia su Schlein sia su Salis: "Siamo disposti a farci da parte anche se c’è un candidato piu competitivo, dobbiamo ascoltare il paese, abbiamo aperto un cantiere, con Nova 2.0. Sono pronto alle primarie ma non sono concentrato su questo ora”.

Sul tema del riarmo, a cui i grillini sono contrari, Conte ha detto: "La mia posizione non è di un pacifismo senza strategia, io ho anche aumentato le spese militari come mi è stato rimproverato”. Secondo l’ex premier, l’Italia sta seguendo la linea della Germania che sta salvaguardando la sua economia convertendo "quasi tutte le fabbriche di automotive" nell’industria bellica. Questa scelta, a suo dire, ci porta "in una prospettiva di guerra".