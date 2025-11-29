FdI contro Michele Emiliano: "Dopo 20 anni in politica torna magistrato e pretende aumenti"

Finita la sua parentesi come governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano vuole tornare a fare quello che faceva prima: il magistrato. Fin qui nulla di strano se non fosse che - come riportato da Il Dubbio - il 66enne ha chiesto di rientrare con tanto di promozione come se, in questi 22 anni, avesse continuato la carriera da magistrato e non da politico. Una notizia commentata anche da Fratelli d'Italia che non ci va per il sottile.
"Dopo vent’anni di carriera politica, Michele Emiliano vuole rientrare in magistratura pretendendo aumenti e promozioni come se avesse continuato a fare il magistrato. Chiede di essere valutato non per meriti giudiziari, ma per gli anni trascorsi da sindaco e presidente di Regione". Per il partito di Giorgia Meloni si tratta di "una forzatura con la pretesa di scalare posizioni e stipendio. Separare politica e magistratura è oggi più che mai urgente. Sì, riformiamo la giustizia".
Intanto il governatore uscente si è presentato al vertice del Mimit sull'ex Ilva. Qui si è rivolto direttamente al governo: "Chiediamo garanzie sulla riqualificazione dello stabilimento di Taranto". E ancora: "La situazione è ancora molto incerta, il ministro si è affannato a fornire prospettive, ma nessuna garantisce le certezze richieste da Regione, Comune di Taranto e soprattutto dai lavoratori". Secondo Emiliano "c'è il rischio che l'iniziativa sindacale di protesta, in assenza di certezze, possa riprendere con ulteriore danno per la produzione".
