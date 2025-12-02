Assalto a La Stampa, il sindaco Lo Russo balbetta

Bisogna essere obiettivi, quindi va riconosciuto subito che il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nell’intervista concessa ieri alla Stampa, giornale aggredito da alcuni membri del centro sociale di ispirazione comunista Askatasuna, una cosa giusta l’ha detta. Le parole di Francesca Albanese, che nel condannare l’assalto al quotidiano lo ha definito anche «un monito ai giornalisti perché facciano il loro lavoro», sono state definite dall’amministratore del Pd «fuorvianti, irricevibili e pericolose». Il guaio è che la lucidità dell’analisi del giorno dopo finisce qui. Tutto il resto è un maldestro tentativo del sindaco di conciliare la sua politica di collaborazione, per non dire sostegno, con il centro sociale con i comportamenti criminali di cui sono sospettati parecchi ragazzi di Askatasuna. «Bisogna distinguere tra chi manifesta legittimamente e chi invece sceglie la via della violenza» afferma Lo Russo, che poi accusa il centrodestra, che ha posto il tema del sequestro dell’immobile che il centro sociale occupa, di volersela cavare aggirando il problema sicurezza con la «ricerca di nuovi bersagli polemici». E a questo punto viene da chiedersi se il sindaco, che nel ricordare che da trent’anni e sedici governi il nodo dei rapporti delle istituzioni con Askatasuna è irrisolto, si premura di citare solo i quattro ministri dell’Interno dei governi del centrodestra, ci è o ci fa. Il che non significa domandarsi se egli sia o no in buona fede, quanto piuttosto cosa pensi, pure essendo in buona fede.

La sensazione è che, finché in città governerà Lo Russo o qualcuno del suo schieramento ideologico, Askatasuna resterà sempre una minaccia per Torino. Nel giorno in cui alcuni delinquenti che si riconoscono nel centro sociale minacciano di morte i giornalisti della sua città, le frasi più pesanti del sindaco dem sono rivolte contro il governo, al punto da spingere La Stampa a titolare la sua intervista «Da Piantedosi troppa retorica. Non bisogna alimentare la tensione». Come se la colpa dell’assalto alla redazione del giornale fosse del Viminale e delle forze dell’ordine distratte, anziché degli estremisti rossi e di chi da sempre fornisce loro copertura politica, ideologica, mediatica.