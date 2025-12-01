Superbonus, l'ultima truffa che travolge Conte: la scoperta della GdF

Al termine dell'attività investigativa sono stati denunciati il rappresentante legale dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori e l'amministratore del condominio, indicati quali responsabili, in concorso, del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche grazie al Superbonus edilizio. Inoltre, nel corso delle indagini preliminari i militari del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Catanzaro hanno eseguito anche un decreto di sequestro preventivo dei crediti di imposta inesistenti, per oltre un milione di euro , emesso dal gip del Tribunale di Lamezia Terme.

Acquisizione illecita di crediti d'imposta da parte di un'impresa lametina attiva nel settore edilizio: a scoprirla è stata un'indagine di polizia giudiziaria, svolta dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro e coordinata dalla Procura di Lamezia Terme . I fatti contestati riguardano la ristrutturazione edilizia di un condominio di Lamezia Terme, nel Catanzarese, che pur non essendo stata ultimata secondo le previsioni, ha consentito alla società incaricata dei lavori di percepire l'intero corrispettivo , sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 110% del valore nominale della prestazione.

Proprio questa mattina del Superbonus, misura fortemente voluta dal M5s di Giuseppe Conte, ha parlato il vicepremier Antonio Tajani. "La situazione italiana è una situazione tutto sommato positiva. Detto questo, va tutto bene Madama la Marchesa? No, ci sono tante cose da fare: penso ai salari ancora bassi, con la manovra stiamo lavorando. Non è facile perché c'è ancora tutta la vicenda del Superbonus da smaltire", ha dichiarato riferendosi alla situazione economica e finanziaria del Paese.