Alessandra Moretti accusa: "Vittima di una resa dei conti, è stato un voto politico"

La teoria del complotto ai danni di Alessandra Moretti. A sostenerlo è la stessa eurodeputata del Partito democratico, subito dopo il voto della Commissione giuridica dell'Eurocamera che mercoledì ha votato la revoca della sua immunità parlamentare per il caso Qatargate. Curiosamente, è stata invece salvata Elisabetta Gualmini, anche lei del Pd. Per questo la Moretti, intervistata da Repubblica, parla di "un voto politico" e si dice "vittima di una resa dei conti. Oggi è morto in maniera definitiva l'istituto dell'immunità parlamentare".



La dem punta il dito contro Fratelli d'Italia, che ha votato a favore: "Hanno spiegato che non hanno valutato il merito della questione. Hanno fatto una scelta politica". E' stata, spiega, "una resa dei conti tra gruppi parlamentari. E quindi io sono diventata lo strumento per fare pagare un prezzo. Mi è stata di conforto la telefonata in serata della segretaria Schlein, si è detta dispiaciuta e stupita per quanto avvenuto".

Tuttavia il problema, come è evidente, non è il voto di FdI o di ECR, sono all'opposizione, ma quello del Ppe, alleato dei Socialisti europei a sostegno della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Una maggioranza che ogni giorno che passa sembra reggere sempre meno e poter scivolare su qualsiasi buccia di banana.

"La relazione del relatore, il polacco Marcin Sypniewsky, è stata praticamente identica, per entrambe aveva chiesto la revoca dell'immunità", sottolinea Moretti riguardo alla disparità di voto tra lei e Gualmini, tuttavia prova a non sollevare la polemica: "Non so che tipo di valutazioni abbia fatto il Ppe. Tutti i gruppi, incluso il Ppe, avevano constatato, dopo la mia audizione, e la produzione di 70 pagine di documenti, che la richiesta della Procura era debolissima. Tanto che la Commissione giuridica, Iuri, aveva chiesto di fornire nuovi elementi a supporto della revoca: una cosa mai successa prima".