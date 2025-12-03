Libero logo
Qatargate, Alessandra Moretti: primo "sì" alla revoca dell'immunità

di
mercoledì 3 dicembre 2025
Clamoroso in Ue. La commissione Affari legali del Parlamento europeo (JURI) ha respinto al richiesta di revoca dell'immunità per le europarlamentari del Pd Elisabetta Gualmini, mentre ha suggerito di accettare la richiesta di revoca per Alessandra Moretti (Pd), entrambe coinvolte nell'indagine Qatargate. Lo ha appreso LaPresse da fonti parlamentari. Su Gualmini in 7 hanno votato a favore della relazione che chiedeva la revoca, 16 contro e 1 astenuto, mentre per Moretti hanno votato a favore della relazione in 16, 7 contro e 1 astensione. Ora il Parlamento europeo si esprimerà sulla raccomandazione della Juricon una votazione nella prossima plenaria del 15-18 dicembre. Poi la presidente dell'Eurocamera informerà l'autorità richiedente e l'eurodeputata dell'esito. La bozza di relazione diventa pubblica un giorno prima del voto plenario.

"In ore di profondo sconcerto per l'ennesimo caso giudiziario che investe le istituzioni europee - la nota la delegazione di Fratelli d'Italia - ECR al Parlamento europeo -, ancora una volta con il coinvolgimento di esponenti della sinistra come l'ex Alto rappresentante Federica Mogherini, la Commissione JURI del Parlamento europeo si è trovata ad affrontare due richieste di revoca delle immunità collegate al Qatar Gate. Purtroppo, come insegna anche la vicenda Salis, la sinistra ha completamente svuotato di senso e piegato a una logica di parte l'istituto dell'immunità parlamentare. Per questa ragione, d'ora in avanti, le posizioni di Fratelli d'Italia sulle richieste di revoca risponderanno esclusivamente a valutazioni politiche".

E ancora: "Con questo spirito, a prescindere dal merito su cui pure riteniamo ci siano molti aspetti da chiarire, ci siamo espressi a favore della revoca sui casi che riguardano le colleghe Gualmini e Moretti. E allo stesso criterio ci atterremo fino a quando la sinistra europea - Pd e M5S compresi - non cesserà di usare lo strumento dell'immunità come una clava contro l'avversario politico. Nel frattempo ci auguriamo venga fatta rapidamente piena luce sul caso Mogherini e sulla gestione del Collegio d'Europa, al fine di verificare se siano stati compiuti i gravi reati denunciati dall'indagine in corso".

