Atreju, Fdi spiana Giobbe Covatta: "Hai fatto tutto da solo..."

"Che dici vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?", chiedeva Nanni Moretti nel celebre film "Ecce bombo". E sembra proprio che alcuni personaggi riconducibili alla sinistra abbiano seguito il suo consiglio alla lettera. Un esempio? Elly Schlein, che prima aveva provato a dettare le regole ad Atreju - a casa di Giorgia Meloni - e poi, nello stupore generale, si era tirata indietro. Lei, almeno, era stata invitata. Altri, invece, si sono spinti addirittura a rifiutare la gentile offerta senza essere stati invitati.

Giobbe Covatta, intervenuto ai microfoni di Un Giorno da Pecora, ha detto chiaramente che lui ad Atreju non ci andrà. Piccolo dettaglio: non è stato invitato, ma sorvoliamo. "Io ad Atreju? Non mi hanno invitato ma non so se ci sarei andato, probabilmente no. So che bisogna parlare con tutti, lo so, però io non ho più tanta energia per discutere, le energie le conservo per le cose che mi stanno più a cuore, diciamo così. Insomma, personalmente me lo sarei evitato volentieri”, ha spiegato il comico.