Atreju, spunta il "bullometro": Landini, Albanese e odiatori vari sbertucciati così

Sul murales c'è la relatrice speciale Onu, Francesca Albanese , con la sua frase "Condanno l'aggressione a La Stampa, ma sia di monito". Gli organizzatori scrivono che "più che un monito ha tutte le sembianze di una minaccia. Alla faccia della libertà di stampa". E poi c'è Maurizio Landini , segretario della Cgil, che ha detto " Giorgia Meloni è una cortigiana". Originalità: 1; Livore: 10, scrivono gli organizzatori.

Ma la lista è lunga. A seguire infatti troviamo Umberto Galimberti, autore, che si aggiudica 2 di originalità e 7 di livore per aver detto che "quelli che curano l'aspetto fisico di Giorgia Meloni sono bravissimi, gli fanno un make up perfetto. Lei è anche una grande attrice". Commento per lui? "Era difficile unire misoginia e intolleranza politica in una sola frase. Eppure Galimberti c'è riuscito". Finita qui? Niente affatto. Con la citazione "Giorgia Meloni è una vera buffona, le cose che dice sono ridicole", la scrittrice Ginevra Bompiani riceve un 1 di originalità e un 8 di livore perché "poteva scrivere testi migliori".