Referendum, l'alluvione giudiziaria e i masochisti del "no"

Il fiume della magistratura ha ormai rotto gli argini. Persino la famiglia è stata allagata con la faccenda del bosco al quale quei due genitori avevano pensato di potere abituare anche i figli. Dal bosco alle banche, alle opere pubbliche straordinarie o ordinarie, all’edilizia, alla gestione dell’immigrazione clandestina, alla difesa, dove prima o poi, vedrete qualche Procura troverà il modo di intromettersi anche nel lavoro del ministro Crosetto. Che peraltro è già finito di suo sotto l’attenzione di spie e spioni di cui la magistratura, costretta ad occuparsene, guarda caso, non è riuscita a venire a capo di niente.

Sembra di stare in un’arena. La magistratura visi muove come un toro, che si sente provocato dalla riforma della magistratura, appunto, come andrebbe forse più propriamente chiamata, e la chiama un esperto della materia quale si sente Antonio Di Pietro, piuttosto che come riforma della giustizia comunemente definita nelle cronache. E reagisce, il toro, scalciando e caricando, ma con la via di uscita o di fuga odi vittoria garantita perché il torero è solo un fantasma. Vestito come un torero ma disarmato. E si vedrà nel referendum di primavera se osteggiato dagli spettatori. Anche la Repubblica delle Procure, come la chiamiamo criticamente da una trentina d’anni per l’esondazione sistemica delle Procure della Repubblica, temo abbia fatto il suo tempo. Com’è potuto accadere tutto questo, in fondo, solo in una trentina d’anni, e per giunta non tutti all’insegna della stessa maggioranza, ma in un succedersi di maggioranze, di sistemi elettorali, di partiti, di protagonisti, di attori? Alcuni persino remissivi pur investiti di larga fiducia popolare e appartenenti ad uno schieramento di garantisti come quel grande e simpatico signore che è Gabriele Albertini. Il quale ha raccontato, sino a vantarsene, di essersi voluto cautelare come sindaco di Milano con un rapporto addirittura “simbiotico” con la locale Procura. Uscendone indenne, ma esponendo le amministrazioni successive, di colore diverso e anche opposto, come quella attuale del sindaco Beppe Sala, al rischio di apparire agli occhi della magistratura una mezza associazione a delinquere.

Una magistratura tuttavia che, pur criticata da Sala, ha conservato l’appoggio, la fiducia, persino la venerazione dei partiti del sindaco e degli assessori. Che, dal canto loro, se vogliono davvero amministrare, debbono scommettere sul soccorso dell’opposizione. Siamo ormai al masochismo. Masochista è anche lo schieramento sul fronte del no al referendum sulla riforma. Dove si può capire di trovare ciò che resta del movimento 5 stelle già di Beppe Grillo e ora di Giuseppe Conte, diventato il partito di maggiore riferimento della magistratura militante. Ma non si capisce la partecipazione di un Pd nel quale non a caso non si riconosce più, dolendosene pubblicamente, il presidente emerito, cioè ex, della Corte Costituzionale Augusto Barbera. Che da emerito non rischia più nulla.