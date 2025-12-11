Piantedosi contro i pm di Torino: "Askatasuna? Per loro non si può sgomberare"

Libero logo
giovedì 11 dicembre 2025
L'Europa ha dato ragione all'Italia e approvato nuove norme sui migranti. Tra queste - spiega Matteo Piantedosi - "un migliore controllo delle frontiere, una più concreta solidarietà tra i Paesi nel sostenere il peso migratorio, la deterrenza degli hub per i rimpatri in aree extra Ue, criteri per il riconoscimento dell'asilo più aderenti alla nobiltà originaria dell'istituto, rimpatri più veloci in paesi ritenuti sicuri: sono i capisaldi della linea italiana che ora è stata sposata in pieno a livello europeo". Il ministro dell'Interno lo definisce "un completo cambio di prospettiva sul fronte del contrasto rigoroso all'immigrazione irregolare". 

Il motivo è chiaro: "Eravamo inermi e inerti rispetto ai flussi irregolari mentre ora con le nuove regole, che stiamo contribuendo in maniera determinante a riscrivere, possiamo affrontare un tema così complesso tenendo insieme gli obblighi umanitari di accoglienza con le altrettanto importanti esigenze di sicurezza". E anche i centri in Albania voluti dal governo Meloni vanno in questa direzione. Almeno se "alcuni pronunciamenti giudiziari" non mettono i bastoni tra le ruote. "Adesso - si confida il titolare del Viminale al Messaggero - confidiamo al più presto di poter utilizzare la restante parte dei centri anche e soprattutto per le innovative 'procedure accelerate di frontiera', il punto di forza e la vera novità tra le misure di contrasto all'immigrazione irregolare. Con queste procedure, infatti, avremo decisioni più rapide su chi può entrare in Europa e chi va rimpatriato subito, evitando che il soggetto entri da noi e magari se ne perdano le tracce".

Da qui la stoccata a Pd e compagni: "Il rimpatrio dei migranti irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia dovrebbe essere un obiettivo condiviso da tutti, perché ha un riflesso positivo sulla legalità e sulla sicurezza delle nostre città. Così peraltro avviene in molti altri Paesi occidentali, senza distinzioni di orientamento politico tra governi in carica. Non serve a nulla sposare orientamenti movimentisti e ideologici che propugnano l'accoglienza generalizzata di chiunque voglia trasferirsi da noi, contrastando il rimpatrio perfino di chi commette gravi delitti".

Torino, la Polizia accusa il Pd: "Coprono i violenti"

«Ringraziamo il sindaco di Torino che ancora permette a questi criminali di restare nella loro base operativa a pr...

Anche in Italia alcune situazioni minacciano l'ordine pubblico. È il caso di Askatasuna, il centro sociale di Torino. "Per uno Stato di diritto un immobile occupato si può sgomberare con la forza pubblica solo su decisione giudiziaria o soprattutto perché lo rivendica la proprietà. Nel caso in questione, il Comune di Torino non reclama la liberazione dell'Immobile e la magistratura torinese ha pubblicamente dichiarato che non ci sono i presupposti per sgomberare". Insomma, ancora una volta toghe e sinistra fanno barricate. 
 

