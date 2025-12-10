Libero logo
Dossieraggio
L'Aria che tira, Bonelli contro Conte: "Non condivido"

di
mercoledì 10 dicembre 2025
L'Aria che tira, Bonelli contro Conte: "Non condivido"

1' di lettura

"Lasciare le trattative a Trump?": il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli si schiera contro il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul tema dei negoziati di pace per la guerra ancora in corso tra Russia e Ucraina. In collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha detto: "Non condivido la sua posizione. Quello che sta accadendo e che è accaduto in questi anni dimostra che non è possibile una vittoria militare. Noi abbiamo condannato l'invasione criminale della Russia in Ucraina. Ma la risposta non può essere, come sta facendo l'Europa, quella del riarmo da 800 miliardi di euro".

Secondo Bonelli, "la vera risposta è rendere autonoma l'Europa dal punto di vista energetico e tecnologico. La vera sfida lanciata da Trump è quella di indebolire fortemente l'Europa. Giorgia Meloni, che fa tanto la patriota, sta trasformando l'Italia nel 51esimo stato degli Stati Uniti". "Addirittura?", ha commentato con ironia Parenzo. E Bonelli ha proseguito: "Abbiamo uno scontro epocale tra blocchi antagonisti: Cina, Russia e Usa che vogliono dividersi le risorse del pianeta. E di fronte a questo l'Europa deve anteporre un modello diverso, che è quello dell'autonomia energetica e tecnologica e non certamente del riarmo, perché l'Europa in armi sta spendendo molto". 

"Lasciare le trattative a Trump? No": Bonelli si schiera contro Conte, il video de L'Aria che tira

