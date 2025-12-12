Giorgia Meloni, l'incontro con Abu Mazen ad Atreju? Fa impazzire la sinistra

"Sono molto contenta che Abu Mazen sia qui ad Atreju, la sua presenza dimostra quanto l'Italia sia stata centrale e protagonista nella difficile crisi mediorientale e quanto possa essere ancora centrale e protagonista nel difficile percorso verso la pace con la prospettiva dei due Stati. E fa giustizia di tante falsità che abbiamo sentito sul governo italiano negli ultimi due anni".

"Ci ho tenuto a tornare stasera su questo palco, che ho già visto qualche volta, per presentare il prossimo ospite - ha esordito Meloni, presentando Abu Mazen, che poco prima aveva incontrato a Palazzo Chigi, dove per l'occasione è stata esposta anche una bandiera della Palestina -. È una partecipazione alla quale tengo particolarmente, perché la questione di cui ci occupiamo ora è stata una di quelle su cui abbiamo lavorato di più negli ultimi anni, soprattutto come governo italiano. E sapete - ha concluso la presidente del Consiglio - quanta energia, difficoltà, lavoro, dibattito e sofferenza ci sono stati attorno alla crisi in Medio Oriente".