Tg1 sotto attacco: riunioni segrete, liti e malori

A un anno circa dalle elezioni politiche, in Rai è già iniziato l’assalto al Tg1. La riunione dell’assemblea dei giornalisti andata in scena 48 ore fa è stata, a quanto Libero apprende da fonti interne alla testata giornalistica stessa, qualcosa più vicina allo psicodramma, culminata addirittura con il malore di una giornalista, un rialzo pressorio, dovuto ai toni andati troppo sopra le righe nel confronto tra Usigrai, parte del cdr contrario al direttore Chiocci e la parte- maggioritaria – della redazione che invece si è schierata dalla parte dell’attuale direzione del Tg1. Il direttore, infatti, giovedì pomeriggio pare sia sceso nel ring del confronto con i suoi stessi redattori con uno spirito e uno standing decisamente più battagliero rispetto alle parole concilianti spese per i colleghi nell’incriminata intervista rilasciata a Telenord, quella in cui si definì «di destra e grato alle Meloni».

Della serie “va bene tutto ma l’ipocrisia no” riportava ieri Il Foglio in un retroscena non smentito da nessuno degli interessati nel quale compariva un vero e proprio J’accuse firmato Chiocci proprio contro l’ipocrisia di quei giornalisti-sindacalisti Usigrai, fiancheggiati addirittura dal presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani che - a quanto si legge non avrebbe esitato a intavolare una durissima singolar tenzone verbale con la vicesegretaria Usigrai, Maria Gabriella Capparelli, giornalista del Tg1 che, nonostante l’appartenenza all’ex sindacato unitario, ha voluto sfidare apertamente (a costo della sua stessa salute) l’agguato a doppio (forse triplo) sindacato contro il direttore Chiocci che, come detto, a sua volta, non è sceso in riunione con l’intenzione di usare il fioretto. «Io non mi scandalizzo – pare abbia detto il responsabile del Tg1 – di tutte le raccomandazioni che ricevo: dalla politica, dalle forze dell’ordine, dal clero, persino da uno chef stellato che mi ha segnalato uno di voi. Ma, dico io, se volete un incarico, venite voi a chiedermelo». Insomma una vera e propria sfida ai colleghi-sepolcri imbiancati che volevano processarlo.