Donald Trump, Eugenia Roccella: le immagini di Meloni forte al G7 hanno irritato il tycoon

“America first”, per il presidente Trump , non è solo uno slogan politico: è il cardine di una strategia comunicativa imperniata sulla propria immagine di uomo forte, di uomo “che non deve chiedere mai”. Questa strategia Trump la segue anche quando confligge visibilmente con la realtà dei fatti. Anzi, nei momenti in cui i fatti non coincidono con l’idea di un’America sempre vincente, il presidente tende ad accentuare la propria versione, con toni clamorosi. “America first” vuol dire anche, per Trump, che non sono possibili rapporti paritari con altri Stati e con altri premier. Giorgia Meloni , invece, è sempre paritaria: lo è nei confronti di chi rappresenta grandi potenze come di chi rappresenta nazioni con un minore peso specifico; lo è per carattere, per scelta politica, per stile.

Le immagini sono spesso più eloquenti delle dichiarazioni, e le foto e i video di Meloni a Evian che hanno inondato il web non hanno bisogno di commenti. La postura, l’espressione della presidente del consiglio italiana mostrano con estrema chiarezza il modo in cui si pone di fronte al presidente americano, come di fronte a tutti gli altri. Come alcuni hanno osservato, è probabilmente da quei video che nasce il commento sprezzante di Trump. Vedere che Giorgia Meloni ne usciva bene, che il suo approccio era visibilmente paritario, e non come quello di chi accetta di farsi mettere paternalisticamente una mano sulla spalla e farsi chiamare con nomignoli, ha irritato il presidente Usa, che tra l’altro vive un momento non felice del suo mandato e non ha ottenuto dagli europei quello che sperava.