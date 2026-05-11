Leo Gassman insultato dai collettivi: "Fascista, non devi cantare per FdI"

Quando la palta, per non dire altro, raggiunge livelli di guardia, è Leo in persona a intervenire nelle sue storie instagram: «Chiarisco questa cosa perché mi avete scritto ed evidentemente non è chiaro. Il 13 maggio suonerò alla Sapienza a Roma. Oltre a suonare nei club stiamo portando la musica anche nelle piazze e nelle università perché credo che sia un buon modo per conoscersi e volersi bene». E poi ecco la precisazione: «Non ci sarà, come non ci è mai stato in questo tour, nessuno stand politico, né di destra né di sinistra. Il concerto è aperto a tutti gli studenti e anche a chi viene da fuori».

Infine un augurio: «Per favore non mettetemi al centro delle vostre guerre politiche perché non mi appartengono. Starò sempre dalla parte della libertà, dell’amore e di chi ha più bisogno». Passano due ore e cambia tutto. L’appuntamento è annullato. Sempre nelle storie instagram, Gassmann annuncia: «Dopo essermi informato dai canali ufficiali della Sapienza, abbiamo deciso di annullare l’evento del 13 maggio».

E perché mai? «Volevo solo fare una schitarrata come ho fatto nelle altre università in giro per l’Italia! Non avrei mai immaginato di finire al centro di un dibattito politico. Evidentemente a Roma non è così facile. Un po’ mi dispiace».