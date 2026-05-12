L'aria che tira, Sara Kelany zittisce il grillino: "E questo facciamo!"

Il governo, spiega per esempio a L'aria che tira su La7 il senatore del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri , che del partito di Giuseppe Conte dovrebbe essere la voce dialogante nei talk, "avrebbe dovuto dire la verità: le azioni militari, fuori dalla cornice del diritto internazionale, non portano a niente! Non hanno mai portato a niente di buono". "Faccio presente che gli Stati del Golfo hanno appena ringraziato il presidente del Consiglio per l'azione diplomatica che sta svolgendo a sostegno della loro sicurezza", gli ricorda Sara Kelany , deputata di Fratelli d'Italia e responsabile del dipartimento immigrazione del partito.

"Tu sai benissimo che un regime change lo puoi fare solo se hai una forza di terra per entrarci e se hai una opposizione organizzata. Ma siccome non hai né l'una né l'altra dire che vuoi demilitarizzare l'Iran durevolmente è impossibile - insiste Licheri -. Il regime change non è mai accaduto nella storia, con le bombe dal cielo non si sono mai cambiati i regimi". L'interessante dibattito teorico diventa una schermaglia totale: "Voi cosa avreste fatto in questo frangente?", domanda a questo punto Kelany. "La diplomazia, quella cosa che non entra in testa!", è il refrain grillino. "Ed è quello che sta facendo l'Italia dall'inizio dei conflitti, diplomazia!". Allo scacco matto della meloniana, Licheri risponde tappandosi le orecchie: "Devi isolare, non devi avallare la violenza, collega. Con le guerre non risolvi nulla". "Ma non puoi isolarti dall'Occidente. Voi avete la tentazione di isolarvi dall'Occidente, avete questa fascinazione dello spezzare il Patto atlantico".



Sara Kelany contro Ettore Licheri: guarda qui il video di L'aria che tira su La7

"Con le guerre aumenti le bollette, aumenti le tasse, chiudi le scuole, chiudi gli ospedali. Possibile che non vi venga in mente che se siamo in queste condizioni è perché state spendendo soldi per le armi anziché per le scuole? E' così difficile da capire?". Kelany allarga le braccia: "Ah, questa poi, questa poi...". E anche David Parenzo deve far presente un dato di fatto: "Però è inevitabile che in una fase come questa... Tutti gli Stati europei hanno innalzato le spese militari". "Ma noi non siamo come gli altri - è la tesi di Licheri -. I dazi hanno fatto male a tutti, ma i dazi fanno più male agli italiani. E da un governo di patrioti mi sarei aspettato di sentir dire 'noi difendiamo gli italiani, prima di tutto'". "E questo facciamo", taglia corto Kelany. Il caso è chiuso, almeno fino al prossimo confronto in studio.