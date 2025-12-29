Sondaggio supermedia, profondo rosso per il Pd: quanto ha perso in un anno

Profondo rosso per Elly Schlein. Anche l'ultima 'istantanea' di questo 2025 conferma i rapporti di forza ormai consolidati nell'ultimo periodo. Nonostante le numerose elezioni, amministrative e soprattutto regionali, che hanno segnato l'anno che si va a concludere, il bilancio dei partiti non si discosta molto da quello di un anno fa. E questa non è una buona notizia per la sinistra.
C'è stato un lieve riequilibrio sia nelle opposizioni - con un leggero indebolimento del Pd a vantaggio di M5s e, in parte, di Avs - sia nella maggioranza - bene FdI, un po' meno FI e Lega - ma nel complesso il 2025 si è rivelato un anno estremamente 'piatto', tanto che la variazione media nei consensi dei principali partiti è stata pari all'1,6%, di gran lunga il valore più basso da quando esiste la Supermedia, cioè dal 2017.
Questa, nel dettaglio, la Lista Supermedia (confronto con il 27/12/2024): Fratelli d'Italia 29,6 (+0,7), Partito democratico 21,9 (-1,4), Movimento Cinque Stelle 12,7 (+1,2) Forza Italia 8,6 (-0,5), Lega 8,3 (-0,4), Alleanza Verdi e Sinistra 6,4 (+0,3), Azione 3,3 (+0,8), Italia Viva 2,4 (+0,1), +Europa 1,6 (-0,4), Noi Moderati 1,1 (=). Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 47,5 (-0,6) Centrosinistra 29,9 (-1,6) M5S 12,7 (+1,2) Terzo Polo 5,6 (+0,8) Altri 4,1.