Sondaggio supermedia, profondo rosso per il Pd: quanto ha perso in un anno

Profondo rosso per Elly Schlein. Anche l'ultima 'istantanea' di questo 2025 conferma i rapporti di forza ormai consolidati nell'ultimo periodo. Nonostante le numerose elezioni, amministrative e soprattutto regionali, che hanno segnato l'anno che si va a concludere, il bilancio dei partiti non si discosta molto da quello di un anno fa. E questa non è una buona notizia per la sinistra.

C'è stato un lieve riequilibrio sia nelle opposizioni - con un leggero indebolimento del Pd a vantaggio di M5s e, in parte, di Avs - sia nella maggioranza - bene FdI , un po' meno FI e Lega - ma nel complesso il 2025 si è rivelato un anno estremamente 'piatto', tanto che la variazione media nei consensi dei principali partiti è stata pari all'1,6%, di gran lunga il valore più basso da quando esiste la Supermedia, cioè dal 2017.