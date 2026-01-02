Roberto Fico, ennesima figuraccia: "Nomina nulla", terremoto in Campania

"Non sorprende - sostiene Gasparri - l'ignoranza istituzionale di uno come Fico , che abbiamo già visto inadeguato all'opera in sorprendenti incarichi parlamentari. Come ha rilevato la prefettura di Napoli in maniera opportuna, il sindaco di Portici Cuomo, che per altro conosco e stimo, non poteva dimettersi dall'incarico di sindaco di Portici, per assumere quello di assessore regionale, rinunciando all'insopprimibile termine di venti giorni, prima del quale le dimissioni di un sindaco non diventano operativi Non mi meraviglia che Fico non conosca le leggi , come il suo staff, che immagino pari al suo livello, mi meraviglia piuttosto l'errore di Cuomo, che saprà correggerlo con comportamenti conformi alla legge".

Roberto Fico, nuovo governatore della Campania, ha varato la giunta. Lo ha annunciato lui stesso nell'ultimo giorno ...

"Pertanto, la giunta regionale campana oltre a nascere tra faide, spartizioni e parentele, nasce anche con una nomina nulla. Il richiamo della Prefettura di Napoli è molto chiaro. E sono certo che Fico troverà almeno un collaboratore alfabetizzato più di altri che colmi le sue lacune e gli spieghi che le leggi vanno rispettate. Certo bisogna saperle leggere prima. Ma per questo confidiamo in qualche suo collaboratore. Da Fico cosa volevate aspettarvi?", conclude Gasparri.