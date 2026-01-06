Sondaggio Piepoli, FdI sempre più a valanga: una cifra mai vista

Una cifra mai vista. L'istituto Piepoli ha realizzato un sondaggio che mostra quanto è cambiato il gradimento degli elettori italiani nei partiti politici dal gennaio dello scorso anno. Come sempre, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia comandano la classifica. E il dato clamoroso: in un anno ha conquistato l'1,5%, piazzandosi così al 32%. Bene anche le altre formazioni politiche di centrodestra. Forza Italia ha guadagnato lo 0,5% e si attesta al 9%. La Lega, invece, stabile all'8,5%. Stesso discorso per Noi Moderati, fermo all'1,5%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, il quadro si fa molto più drammatico. Il Partito democratico ha perso l'1% ed è sceso ancora fino a toccare quota 21,5%. Il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, invece, resta stabile all'11%. Male anche Alleanza Verdi e Sinistra. Il partito guidato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni è calato dell'1% e si attesta così al 5,5%. Stesso discorso anche per Più Europa, che scende dello 0,5% e si piazza così all'1,5%.