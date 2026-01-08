Acca Larentia, Pd muto davanti alle sprangate? Insorge FdI: basta una pesantissima frase

Circa venti persone incappucciate, armate di bastoni e spranghe, che si avvicinano a una macchina ferma nel parcheggio di un supermercato e aggrediscono chi era sceso dal veicolo. È il video, della durata di circa un minuto, pubblicato sulla pagina Instagram di Gioventù Nazionale che ripercorre il raid avvenuto nei giorni scorsi a Roma alla vigilia dell'anniversario di Acca Larentia. Dopo l'aggressione le responsabilità vanno via in gruppo a piedi. Le immagini sono ora al vaglio della Digos che indaga per risalire agli autori. "La banda di antifa armati di spranghe. La sinistra resta ancora in silenzio?" è la frase scritta sulla pagina Instagram a corredo del video.

Dal centrodestra è unanime la condanna dell'aggressione ai giovani militanti di FdI. "Ecco i 'bravi ragazzi' che la scorsa notte, nel giorno in cui un commando comunista uccise a colpi di mitragliatrice due giovani di destra di 19 anni, invece di stare a casa in silenzio tombale organizzano ronde armate notturne per aggredire altre persone innocenti che, di generazione in generazione da 48 anni, dedicano la notte dell'Epifania al ricordo non violento di Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni - ha commentato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli -. Vengano immediatamente. Rintracciati e sbattuti in galera, loro e tutti quelli che insudiciano l'Italia con l'odio, che continuano impunemente a usare la violenza come strumento di lotta politica Salvo accusare di 'fascismo' chi non ha le loro idee".

Stesso discorso per Maddalena Morgante, responsabile nazionale di FdI del dipartimento famiglia e valori non negoziabili. "È inaudito che nel 2026 si deve commentare ancora la violenza politica ideologica, come fossimo tornati negli anni '70 - ha detto -. I ragazzi di Gioventù Nazionale, 'colpevoli' di affiggere manifesti, sono stati aggrediti dai soliti violenti dei centri sociali che hanno organizzato un'aggressione studiata a tavolino. Spero che si assumano le loro responsabilità e che questo sia l'ultimo inquietante episodio di violenza politica ideologica. Ogni forma di violenza è inaccettabile e rappresenta un attacco ai principi fondamentali di democrazia, libertà di pensiero e rispetto reciproco”.