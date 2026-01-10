Sondaggio Lab21, il Pd langue al 20 per cento. Centrodestra in volo: tutte le cifre

Altro segno + per Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni sale nuovamente e arriva al 30,4 per cento, registrando l'ennesima crescita (+0,1%). Segue, con grande distacco, il Partito democratico. I dem, guidati da Elly Schlein, portano sì a casa un +0,1 per cento ma non riescono a sfondare il 21 per cento. Il Pd infatti - stando all'ultimo sondaggio di Lab21 - si ferma al 20,1 per cento. Terzo posto poi per il Movimento 5 Stelle che scende nuovamente al 13,2 (-0,1 per cento).
All'interno del centrodestra, invece, la Lega rimane stabile all'8,9 per cento, mentre Forza Italia scivola all'8,1 perdendo un -0,1. E ancora: Noi Moderati allo 0,7 per cento (-0,1). Tra le forze politiche in calo anche Alleanza Verdi e Sinistra italiana che, come confermato da alcune rilevazioni precedenti, perde lo 0,1 e finisce al 5,8 per cento. Per quanto riguarda invece i partiti minori, Azione sale al 3,5 (+0,2 per cento), mentre Italia Viva scende al 2,7 (-0,1) e Più Europa cresce lievemente al 2,2 (+0,1 per cento).
Sondaggio Youtrend, scossone a sinistra: Pd e M5s? Uno strano dettaglioNuovo anno, nuovi sondaggi. E tutti sorridono al centrodestra. Anche l'ultimo, quello realizzato da Youtrend che ved...
Il dato politicamente più rilevante? Quello sulle coalizioni. Il centrodestra nel suo complesso raggiunge il 48,1, mentre il centrosinistra si ferma al 39,1, un divario molto ampio. Colpa della concorrenza tra le forze del campo largo? Chissà, certo è che anche questa volta il Pd guadagna la stessa cifra che perde il M5s. Proprio come registrato dal sondaggio Youtrend per cui i dem registravano una crescita dello 0,7 per cento arrivando al 22,8 mentre la forza politica di Giuseppe Conte scivolava al 12,7 per cento con un -0,7.