Sondaggio Lab21, il Pd langue al 20 per cento. Centrodestra in volo: tutte le cifre

Altro segno + per Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni sale nuovamente e arriva al 30,4 per cento, registrando l'ennesima crescita (+0,1%). Segue, con grande distacco, il Partito democratico. I dem, guidati da Elly Schlein, portano sì a casa un +0,1 per cento ma non riescono a sfondare il 21 per cento. Il Pd infatti - stando all'ultimo sondaggio di Lab21 - si ferma al 20,1 per cento. Terzo posto poi per il Movimento 5 Stelle che scende nuovamente al 13,2 (-0,1 per cento).

All'interno del centrodestra, invece, la Lega rimane stabile all'8,9 per cento, mentre Forza Italia scivola all'8,1 perdendo un -0,1. E ancora: Noi Moderati allo 0,7 per cento (-0,1). Tra le forze politiche in calo anche Alleanza Verdi e Sinistra italiana che, come confermato da alcune rilevazioni precedenti, perde lo 0,1 e finisce al 5,8 per cento. Per quanto riguarda invece i partiti minori, Azione sale al 3,5 (+0,2 per cento), mentre Italia Viva scende al 2,7 (-0,1) e Più Europa cresce lievemente al 2,2 (+0,1 per cento).