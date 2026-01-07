Sondaggio Youtrend, scossone a sinistra: Pd e M5s? Uno strano dettaglio

Nuovo anno, nuovi sondaggi. E tutti sorridono al centrodestra. Anche l'ultimo, quello realizzato da Youtrend che vede - in data 6 gennaio - Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia crescere. Il partito di Giorgia Meloni rimane saldamente al primo posto (28,3 per cento) segnando un +0,5. Forza Italia e Lega si piazzano rispettivamente al quarto e quinto posto. Il partito di Antonio Tajani all'8,3 (+0,6) e quello di Matteo Salvini all'8,1 (+0,3).
A sinistra, invece, i dem rimangono al secondo posto. Il Partito democratico di Elly Schlein registra sì una crescita dello 0,7 per cento arrivando al 22,8 ma questo non basta a superare FdI. Meno buone le notizie che riguardano il Movimento 5 Stelle. La forza politica di Giuseppe Conte perde decimali. I grillini scivolano al 12,7 per cento con un -0,7. Non si può non osservare uno strano dettaglio: i Cinque Stelle perdono la stessa percentuale guadagnata invece dai dem dallo scorso 10 dicembre.
E ancora, tra le forze di centrosinistra crolla anche Alleanza Verdi e Sinistra italiana che si ferma al 7,4 per cento con un -0,3. Tra i partiti minori che registrano il segno "-" ecco Azione, +Europa e Italia Viva. Rispettivamente: 3,3 con un -0,6 per cento, 2 con un -0,8 e 1,7 con un -0,2 per cento. Piccola crescita per Noi Moderati che cresce di un +0,1 e si piazza allo 0,9 per cento. Ma il sondaggio porta buone notizie al governo anche su un altro fronte, quello della fiducia nei confronti dei leader. Il motivo? Giorgia Meloni + quella che registra una crescita maggiore: +3 per cento.