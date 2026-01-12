Trentini e Burlò liberi, Mollicone: "Chi deve dire grazie a Meloni ora"

"Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa. Desidero esprimere, a nome del Governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in questi ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato". Con queste parole, su X, la premier Giorgia Meloni ha commentato la liberazione dei due connazionali da tempo detenuti in Venezuela. Il presidente del Consiglio "ha sempre seguito la vicenda in prima persona - ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha coordinato l'intenso, lungo lavoro della Farnesina -. Ho parlato con i nostri due connazionali che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente Rodriguez che il governo italiano apprezza molto".

"Ieri - ha sottolineato ancora Tajani -, verso le 20, mi ha chiamato il ministro degli Esteri venezuelano per annunciarmi che la presidente Rodríguez aveva deciso di far liberare Trentini. Stamane, verso le 4, lui e Burlò sono arrivati presso la nostra ambasciata". Il ministro ha parlato di "un lavoro molto discreto condotto da tutto il sistema Italia per portare a casa i nostri connazionali italiani detenuti in Venezuela". "Un grande lavoro della nostra diplomazia – ha aggiunto – un successo del governo che ha saputo interloquire e cogliere il cambiamento che c'è stato in Venezuela. La presidente Meloni ha espresso la sua soddisfazione, era in attesa della notizia perché glielo avevo preannunciato, ma il riserbo era necessario".

