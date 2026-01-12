Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Trentini libero, la stoccata di Mentana: "Ora spiegate perché era in cella"

di
Libero logo
lunedì 12 gennaio 2026
Trentini libero, la stoccata di Mentana: "Ora spiegate perché era in cella"

(La7)

1' di lettura

"Una cosa è certa: senza la caduta di Maduro non ci sarebbe stata la liberazione di Alberto Trentini": Enrico Mentana, direttore del TgLa7 lo ha scritto in un post su Facebook, riferendosi a quanto avvenuto in Venezuela, dove dieci giorni fa c'è stata la caduta del regime con la cattura dell'ex presidente Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi e all'alba di oggi, lunedì 12 gennaio, c'è stata la liberazione del cooperante italiano, 46 anni e originario di Venezia, detenuto da oltre un anno nel carcere di El Rodeo (noto per ospitare prigionieri politici), senza che gli fosse mai formalizzata un’accusa.

"Agli ultimi strenui sostenitori italiani del regime venezuelano l'arduo compito di spiegare perché Trentini e gli altri erano in cella senza accusa o processo", ha chiosato Mentana, lanciando una stoccata a chi ancora, soprattutto a sinistra, si ostina a difendere l'ex leader venezuelano, oggi sostituito dalla vice Delcy Rodriguez.

Grande gioia è stata espressa dal premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: "Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal Presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in questi ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato".

tag
venezuela
enrico mentana
nicolas maduro
alberto trentini

Rilasciati in Venezuela Trentini e Burlò, le prime parole da uomini liberi all'ambasciatore in Venezuela

Svolta Venezuela, Alberto Trentini è stato liberato. Con lui rilasciato anche Mario Burlò

Il professore armato Romano Prodi vuole far guerra a Trump: "Mandare i soldati"

ti potrebbero interessare

PiazzaPulita, Sangiuliano smonta Montanari: "Esaltavate Pol Pot". Caos in studio

PiazzaPulita, Sangiuliano smonta Montanari: "Esaltavate Pol Pot". Caos in studio

Andrea Sempio a Verissimo: "Io? Un colpevole desiderato, mi aspetto il rinvio a giudizio"

Andrea Sempio a Verissimo: "Io? Un colpevole desiderato, mi aspetto il rinvio a giudizio"

Corteo pro-Maduro a Roma, dirigente della Rete dei Comunisti insulta una donna sudamericana

Corteo pro-Maduro a Roma, dirigente della Rete dei Comunisti insulta una donna sudamericana

Quell'incontro con Rania di Giordania, non solo icona di stile

Quell'incontro con Rania di Giordania, non solo icona di stile

Gabriele Albertini