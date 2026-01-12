Trentini libero, la stoccata di Mentana: "Ora spiegate perché era in cella"

"Una cosa è certa: senza la caduta di Maduro non ci sarebbe stata la liberazione di Alberto Trentini": Enrico Mentana, direttore del TgLa7 lo ha scritto in un post su Facebook, riferendosi a quanto avvenuto in Venezuela, dove dieci giorni fa c'è stata la caduta del regime con la cattura dell'ex presidente Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi e all'alba di oggi, lunedì 12 gennaio, c'è stata la liberazione del cooperante italiano, 46 anni e originario di Venezia, detenuto da oltre un anno nel carcere di El Rodeo (noto per ospitare prigionieri politici), senza che gli fosse mai formalizzata un’accusa.

"Agli ultimi strenui sostenitori italiani del regime venezuelano l'arduo compito di spiegare perché Trentini e gli altri erano in cella senza accusa o processo", ha chiosato Mentana, lanciando una stoccata a chi ancora, soprattutto a sinistra, si ostina a difendere l'ex leader venezuelano, oggi sostituito dalla vice Delcy Rodriguez.

Grande gioia è stata espressa dal premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: "Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal Presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in questi ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato".