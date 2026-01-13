Libero logo
Alberto Trentini libero, lo spudorato titolo de "L'Unità" (contro Giorgia Meloni)

di
martedì 13 gennaio 2026
2' di lettura

Lungo abbraccio ai famigliari sulla pista di Ciampino per Alberto Trentini e Mario Burlò, scesi dall'aereo di Stato che oggi, martedì 13 gennaio, li ha riportati in Italia dal Venezuela. Il cooperante veneziano ha stretto la mamma Armanda, visibilmente commossa, e poi ha salutato l'avvocato Alessandra Ballerini, che ha assistito la sua famiglia in questi mesi. Burlò ha potuto riabbracciare i figli Gianna e Corrado, come si vede nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi, prima di un breve saluto con la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani che nella saletta dello scalo di Ciampino hanno dato loro il "bentornati a casa". 

"Hai abbracciato la mamma, è stata tanto in pensiero lo sai?", ha detto Meloni a Trentini che, stringendole la mano, l'ha più volte ringraziata. "Ma stai scherzando", la risposta della premier, che poi ha salutato anche Burlò e i figli: "Non vi voglio disturbare perché avete del tempo da recuperare".

Sinistra muta su Trump e Meloni. Forse Alberto Trentini si è liberato da solo

Figure sinistre, cortocircuiti, mutismo selettivo. Vietato dire «Trump» o «Meloni». Sta’ a...

Eppure, c'è chi a sinistra non riesce ad accettare che siano stati Giorgia Meloni e il suo governo - come nei casi di Patrick Zaki e Cecilia Sala - a riportare a casa Alberto Trentini. L'Unità, per esempio, è uscita in edicola con un titolo sconcertante: "Trentini libero nonostante Giorgia". "La stampa faziosa ribalta la realtà, piegandola a proprio piacimento fino ai limiti dell’inverosimile - ha commentato su Facebook Fratelli d'Italia -. Non riconoscere il merito del lavoro diplomatico portato avanti dal Presidente Meloni, arrivando addirittura a sostenere che la liberazione di Trentini sia avvenuta nonostante il suo intervento discreto e determinante, è malafede spudorata. Questa non è disinformazione: è un’operazione politica". Niente da aggiungere.


 

