Pd, "se Trump attacca non teniamo": perché Elly Schlein può crollare

Una bomba iraniana su Elly Schlein. Non c'è solo il centrosinistra a spaccarsi sulla politica internazionale, dall'Ucraina a Gaza fino al Venezuela e alla Groenlandia. No, è lo stesso Pd a essere diviso su temi cruciali per il Paese e forse è proprio quanto sta succedendo a Teheran (e intorno a Teheran) a dimostrare come le ambizioni di "forza di governo" dei dem siano, al momento, solo una illusione.

In questo senso il retroscena del Giornale è illuminante. "È inutile che perdi tempo - confida ad Augusto Minzolini Giuseppe Fioroni, ex ministro di Prodi -, non ci arrivano. Per loro il mondo si divide in rosso e nero, non guardano al merito delle questioni. E con i tweet sono pure peggiorati".