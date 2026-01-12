La Pennicanza, Fiorello liquida Elly Schlein: "La differenza tra lei e uno scoiattolo?"

Torna La Pennicanza, prima puntata del 2026 per il programma di Fiorello e Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202. La puntata non si poteva non aprire con una risposta alla battuta dei giorni scorsi di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, nel corso della recente conferenza stampa di inizio anno, ha infatti sostenuto con ironia di 'voler lavorare con Fiorello'.

"Va bene Giorgia, ti assumo - replica lo showman -. Però in nero!". Poi altra ironia: “Ho già parlato con lei, non vuole apparire in video ma lavorerà per noi come autrice!”. Arrivano così subito via mail le prime battute 'firmate dalla premier': "Il colmo per uno del Pd? Andare al governo! Perché Giorgetti va dal carrozziere? Ha sbagliato la manovra! La differenza tra Schlein e uno scoiattolo? Nessuna, entrambi rosicano!".