Sondaggio Dire-Tecnè, il Natale punisce il Pd: ecco le ultime cifre

La pausa natalizia ha fatto male al Partito democratico. La riprova? Il sondaggio Dire-Tecnè. La rilevazione del 7 e 8 gennaio vede Fratelli d’Italia confermarsi primo partito italiano. Il partito di Giorgia Meloni resta in testa col 31,1 per cento dei consensi, invariato rispetto all’ultima rilevazione del 18 dicembre. Segue il Pd al 21,6 (-0,2); poi M5S all’12,1 (+0,2); Forza Italia al 10,5 (-0,2); Lega all’8,3 (-0,1).

Poi Avs al 6,4 (+0,1); Azione al 3,3 (+0,1); Italia Viva al 2,2 (+0,1) e infine +Europa all’1,5 (+0,1).

Insomma, al rientro dalle vacanze per Elly Schlein c'è l'ennesima brutta notizia: un calo dei dem di due decimi. Numeri che fanno credere sia sempre più impossibile il sorpasso su FdI. In ogni caso per il premier e il suo governo solo buone nuove. Anche la percentuale di chi ha fiducia nell'esecutivo è rimasta stabile a quota 43,5 per cento. Per di più, la premier è ancora al primo posto nella classifica dei leader più apprezzati. La presidente del Consiglio guida la classifica con il 46,8 per cento dei consensi e vede aumentare il proprio vantaggio dello 0,2 rispetto al 18 dicembre.