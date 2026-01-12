Pedro Sanchez, sondaggio-choc: dove vola Vox, si avvicina la fine?

Qualcuno lo potrebbe definire "il capolavoro al contrario" di Pedro Sanchez. Dopo mesi di disastroso governo socialista, con tanto di grane giudiziari e scandali interni, il premier ultimo idolo rimasto a Elly Schlein e al Partito democratico ha ottenuto come risultato quello di far volare la destra dura e pura di Vox. Secondo l'ultimo sondaggio effettuato da 40dB per i media Cadena Ser ed El País, se si votasse oggi il partito di Santiago Abascal incasserebbe il 17,9% dei voti, ovvero oltre 5 punti percentuali in più rispetto alle ultime elezioni generali del 2023. Il dato curioso è che Vox, oltre ad avere un elettorato fedele e a mobilitare nuovi elettori, sta attirando sempre più consensi anche tra chi alle ultime elezioni ha votato per il Psoe di Sanchez. L'ultradestra di Abascal insieme al Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo arriverebbe al 49,4% dei voti. Mai nella storia i due partiti erano stati così vicini alla soglia della maggioranza assoluta, mettono in evidenza Cadena Ser ed El Paìs. Il Pp, secondo il sondaggio, si conferma come la prima forza politica con il 31,5% dei voti, un punto e mezzo in meno però rispetto alle elezioni del 2023.

Di contro, la somma delle forze di sinistra è molto lontana dal raggiungere la possibile coalizione tra Pp e Vox, secondo la rilevazione. Insieme infatti il Psoe, la piattaforma progressista Sumar e Podemos, senza tenere conto delle forze nazionaliste e indipendentiste, arriverebbero al 36,5% dei voti, tredici punti percentuali in meno delle destre. I socialisti manterrebbero la posizione di secondo partito più votato con il 27%, ma con un calo di oltre 4 punti rispetto al 31,7% ottenuto nelle elezioni di tre anni fa. Sumar emerge dal sondaggio come la forza politica che ha perso più terreno dal 2023, attestandosi intorno al 6% ovvero la metà delle scorse elezioni. C'è da considerare però che allora Podemos si era candidato all'interno della piattaforma progressista. Da soli i morados incasserebbero ora il 3,5% dei voti.

