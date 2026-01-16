Politica, se il dibattito è incivile fa scappare gli elettori

Quando l’inciviltà diviene caratteristica essenziale del discorso pubblico? Un libro appena uscito per Il Mulino tenta di dare una risposta a questa domanda. Si intitola La politica dello scontro ed è stato curato da tre docenti universitari, Sara Bentivegna, Giovanni Boccia Artieri e Giovanna Mascheroni.

La tesi di fondo è che l’inciviltà si misura dalla mancanza di rispetto verso l’interlocutore/avversario. Un atteggiamento che sta permeando il dibattito politico in virtù di una polarizzazione sempre più rigida e a causa della conflittualità delle curve social. Una tesi che deve accompagnarsi a una presa d’atto rassegnata: non esistono rimedi a meno che gli attori coinvolti –classe politica e operatori della comunicazione – rinunciano al format della rissa continua. Se ne è parlato mercoledì al Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza in un incontro organizzato dagli autori del libro in cui è emersa una sana dose di autocritica da parte dei politici presenti. Stefano Patuanelli del M5S ha riconosciuto l’impronta grillina nella degenerazione del dibattito politico e «ora – ha detto – ne stiamo pagando le conseguenze come Movimento perché ciò che abbiamo messo in moto si riversa anche su di noi».

In generale ha preso le distanze, dunque, dalla messinscena della gazzarra che in tv molti rappresentanti del M5S interpretano quotidianamente. Filippo Sensi, senatore dem, ha messo in guardia la sinistra dalla tentazione di giudicare la classe politica della destra come se fosse immune da ogni evoluzione. «Secondo me l’inciviltà entra in gioco quando perdiamo la connotazione dell’umano. Stamattina alle 7 e 30 sono stato svegliato dalla premier Meloni che voleva sapere da me se era vera la notizia della morte di Valeria Fedeli. Insomma Meloni è una capace di umanità e questo le va riconosciuto». Proprio sulla base di quanto affermato da Sensi si potrebbe concludere dunque che l’inciviltà, concetto molto scivoloso, si realizza quando si fa dell’avversario un “mostro” o un nemico da annientare, privandolo proprio di quella caratteristicadi umanità che rende il mondo politico una comunità dialogante e non belligerante.