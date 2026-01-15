Nicola Fratoianni tocca il fondo: "Butto dalla torre Netanyahu". E salva l'imam che tifa stragi

Chi butti giù tra Benjamin e Netanyahu e Mohammed Hannoun?: Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, ha partecipato al "gioco della torre" su RaiNews24, e non ha avuto tentennamenti sulla scelta tra il premier israeliano e il presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, accusato di aver fatto confluire milioni di euro nelle casse di Hamas. "Netanyahu, senza dubbio", ha risposto. E ha anche spiegato il motivo della sua scelta, dicendo che se l'architetto sarà dichiarato colpevole al termine dell'inchiesta e del processo "ha fatto una cosa terribile", mentre Netanyahu è capo di un governo che ha "organizzato e perpetrato il genocidio del popolo palestinese nella Striscia di Gaza".

Tra il presidente degli Usa Donald Trump e Netanyahu, invece, Nicola Fratoianni ha risposto che getterebbe giù entrambi, "proprio veloci, insieme, abbracciati". Mentre il leader dei Verdi Angelo Bonelli, che pure ha partecipato al gioco, ha "sacrificato" il capo della Casa Bianca perché "è il vero problema del pianeta". E la scelta è stata sempre la stessa anche quando il confronto era con l'ex leader venezuelano Nicolas Maduro e con il leader cinese Xi Jinping: "Butto Trump perché ha una logica che sta destabilizzando il mondo, punta a disintegrare l'Europa. Auspico che alle prossime elezioni quella politica sia messa all'angolo".